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Отправление пассажирского поезда № 51 из Алматы в Уральск отменили

Для организации перевозки пассажиров поезда со ст.Алматы-2 назначается разовый поезд № 501/502 сообщением Алматы-2 Уральск из стандартных вагонов.

Фото : kaztag.kz6 февраля 2020, 19:11

АО "Пассажирские перевозки" сообщили об отмене курсирования пассажирского поезда № 51 сообщением "Алматы-2-Уральск", сформированных из вагонов ТОО "Тұлпар-Тальго" отправлением 6 февраля 2020 года со станции Алматы-2, передает zakon.kz.

Для организации перевозки пассажиров вышеуказанного поезда со ст.Алматы-2 назначается разовый поезд № 501/502 сообщением "Алматы-2 Уральск" из стандартных вагонов 2019 года выпуска ТОО "Вагоностроительный завод "Тұлпар", - сообщили в компании.

По прибытию в Уральск пассажирский поезд № 501/502 сообщением "Алматы-2 Уральск" отправится в Алматы 8 февраля 2020г.

Пассажиры могут воспользоваться ранее приобретенными проездными документами (билеты) или вернуть 100% стоимость проездных документов в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки", - отметили в АО.

Компания "Пассажирские перевозки" приносит свои извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за проявленное терпение и понимание.


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