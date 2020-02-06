В полиции Туркестана изложили свою версию событий по делу об изнасиловании подростка

По словам полицейских, мать несовершеннолетнего собственноручно написала заявление с просьбой прекратить уголовное дело.

В ДП Туркестана изложили свою версию событий касательно дела изнасилованного подростка, сообщает zakon.kz.

20.04.2018 года в Казыгуртский РОП с заявлением о насильственных действиях в отношении ее несовершеннолетнего сына обратилась местная жительница. Данное заявление районные полицейские зарегистрировали по ст.121 ч.4 УК РК. "насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщений пресс-службы ДП Туркестана.

В течение 2018-2019 годы были проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия, опрошены свидетели, назначены несколько экспертиз, которые проводились в г. Алматы, - утверждают сотрудники полиции.

Они так же отметили, что спустя 6 суток, после заявления матери о преступлении, то есть 26.04.2018 года, мать несовершеннолетнего собственноручно написала заявление с просьбой прекратить уголовное дело, в связи с тем, что события, указанные в заявлении, ее сын выдумал. Данный факт зафиксировали на видео и приобщили к материалам уголовного дела (хранится в деле).

Все процессуальные процедуры проводились в присутствии законного представителя (матери), психологов и прокуроров. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов на теле потерпевшего каких-либо телесных повреждений не установлено. Однако, в связи с обращением матери несовершеннолетнего с заявлением в Генеральную прокуратуру РК, уголовное дело возобновлено.

В настоящее время досудебное расследование проводится следственным управлением Департамента полиции Туркестанской области в рамках Законов РК.

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