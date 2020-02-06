БРК осуществил третий выпуск тенговых еврооблигаций

Расчеты по сделке будут проведены 12 февраля.

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) осуществил третий выпуск еврооблигаций деноминированных в тенге в объеме 62,5 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет, купонная ставка – 10,75% годовых. Выплата всех сумм осуществляется в долларах США. Расчеты по сделке будут проведены 12 февраля, передает zakon.kz.

Выпуск тенговых еврооблигаций Банка был предложен инвесторам Европы и Казахстана. География размещения облигаций Банка представлена инвесторами из континентальной Европы (Италия, Германия, Швейцария, Лихтенштейн, Франция, Дания и Финляндия) – 32%, Казахстана - 29%, Великобритании - 28% и других стран 11% в числе которых имеются инвесторы из России и стран ближного Востока. В абсолютных цифрах речь идет о более 25 инвесторах.

Международные инвесторские встречи по выпуску тенговых еврооблигаций Банка состоялись в период с 30 января по 4 февраля в городах Франкфурт, Цюрих, Лондон и Алматы. Совместными букраннерами выпуска выступили Halyk Finance, J.P. Morgan, Societe Generale и UBS Investment Bank.

Принимая во внимание, что БРК специализируется на кредитовании крупных проектов, привлекаемые финансовые средства за счет выпуска тенговых еврооблигаций Банка, позволяют кредитовать бизнес на выгодных условиях для предпринимателей.

«Считаем, что размещение тенговых евроблигаций прошло успешно, нам удалось разместится на выгодных условиях, как по срокам, так и по ставке. География инвесторов из 13 стран, проявивиших заинтересованность к тенговым еврооблигациям Банка, говорит о том, что БРК надежный эмитент и инвесторы доверяют национальной валюте Казахстана», отметил Заместитель Председателя Правления БРК Дмитрий Бабичев.

Напомним, ранее БРК уже осуществил два выпуска деноминированных в тенге евроблигаций. Дебютный выпуск еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге реализован в декабре 2017 года и 100 млрд тенге в апреле 2018 года.

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