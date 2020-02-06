Что грозит за ложное сообщение об акте терроризма

Лжетеррористу грозит наказание в виде ограничении свободы или лишения свободы сроком на 5 лет, либо штраф в размере 5 тысяч МРП.

Согласно статье 273 Уголовного кодекса РК за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области, передает zakon.kz.

В прошлом году в нашей области имел место один такой случай. Так, в преддверии праздника нового года в дежурную часть полиции Жетисая поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве (бомбы) в здании центральной районной больницы.По поступившему сообщению оперативными службами временно была приостановлена работа медицинского учреждения, эвакуированы пациенты и персонал, - рассказали в прокуратуре.

В результате проведенных поисковых мероприятий взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Правоохранители установили и задержали доносчика ложной информации. Им оказался 42-летний житель района.

Факт о ложном сообщении терроризма зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по ст.273 УК РК. В настоящее время расследование на стадии завершения. Теперь лжетеррористу грозит наказание в виде ограничении свободы или лишения свободы сроком на 5 лет, либо штраф в размере 5 тысяч МРП, - отметили в прокуратуре.

К тому же, заведомо ложное сообщение об акте терроризма не только парализует нормальную деятельность учреждений, отвлекает силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, но и зачастую влечет за собой экономический ущерб, связанный с остановкой производств, работы торговых центров, транспорта и т.д.

В связи с этим в отношении виновников ложного сообщения принимаются судебные решения о возмещении такого ущерба, а также затрат понесенных государственными органами.

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