В Шымкенте задержана группа лиц, угоняющая российские автомобили

Сейчас все шесть автомашин установлены и изъяты.

В январе несколько жителей города обратились в полицию об угнанных неизвестными лицами автомашинах марки "ВАЗ-21014" из разных частей города, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Примечательно то, что машины были угнаны в короткий промежуток времени. Все шесть заявлений зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по пункту 2 части 3 статьи 188 Уголовного Кодекса (кража, совершенная неоднократно, в группе лиц).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 февраля сотрудниками полиции по подозрению в автоугоне задержаны жители Туркестанской области и города Шымкент.

Сейчас все шесть автомашин установлены и изъяты. Постановлением Специализированного следственного суда города Шымкент от 05.02.2020 года в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле.

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