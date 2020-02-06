Разыскиваемая четырнадцать лет наркоторговка задержана в Алматинской области

Она под вымышленным именем проживала в селе Балпык би.

58-летняя женщина подозревалась в сбыте наркотиков и была объявлена в межгосударственный розыск судом г.Актобе, сообщает zakon.kz .

Женщину, разыскиваемую с февраля 2006 года, задержали в Коксуском районе Алматинской области, где она под вымышленным именем проживала в селе Балпык би. В качестве подозреваемой она фигурирует в уголовном деле, возбужденном в 2005 году по ст.259 ч.4 УК РК (в старой редакции УК РК).

Подозреваемую вычислили согласно оперативной информации и ориентировке, сохраненной в нашей полицейской базе. Доставив женщину в Коксуский районный отдел полиции у задержанной были изъяты отпечатки пальцев, совпавшие со следами, имеющиеся в компьютерной программе дактоучета "Папиллон", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

По словам полицейских, все это время подозреваемая переезжала из одного региона в другой и представлялась разными вымышленными именами. Выяснилось, что последние несколько лет она со своей семьей проживала в селе Балпык би.

В настоящее время подозреваемая помещена под стражу и ожидает этапирования в Актобе.

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