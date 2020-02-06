По республике работает 734 единицы техники.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, закрыто движение транспорта на 14 участках дорог, сообщает zakon.kz.

По информации АО "НК "Казавтожол" закрыто движение на следующих автодорогах:

1. "Екатеринбург-Алматы" км 856-917, участок граница Северо-Казахстанской области - селоЖаксы.

2. "Алматы-Усть-Каменогорск" км 971-1068, участок село Калбатау – поворот на поселок Касым-Кайсенова

3. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 447-941, участок село Малкелды-поворот на Бугаз.

4. "Усть-Каменогорск-Семей" км 10-198, участок село Герасимовка - город Семей.

5."Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 15-123, участок поворот на село Глубокое-граница РФ.

6. "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" км 15-105, участок поселок Белоусовка-город Риддер.

7"Екатеринбург-Алматы" км 835-856, участок поселок Чистополье-граница Акмолинской обл.

8."Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области" км 0-31, участок село Тимирязево-граница Костанайской области.

9."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232, участок поселок Аулиеколь -граница Акмолинской области.

10."Жезказган-Петропавловск" км 340-377, участок город Аркалык-граница Акмолинской области.

11."Жезказган-Петропавловск" км 377-569, участок граница Костанайской области – поселок Знаменка.

12."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260 участок граница Костанайской области-поселок Сурганю

13."Щучинск-Зеренда" км 0-80, участок город Щучинск– село Зеренда.

14."Кокшетау-Атбасар" км 107-184 поселок Балкашино- город Атбасар.

По республике работает 734 единицы техники. "При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру телефона: 1403. АО "НК "Казавтожол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине", - отметили в пресс-службе компании.





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