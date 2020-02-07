Пентагон обвинил Россию и Китай в попытке изменить мировой порядок

Москва и Пекин пытаются переписать международный порядок и пересмотреть устоявшиеся нормы.

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с целью изменить мировой порядок, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление минобороны сделал на выступлении в Университете имени Джонса Гопкинса.

По мнению главы Пентагона, Москва и Пекин пытаются переписать международный порядок и пересмотреть устоявшиеся нормы. Эспер уличил РФ и КНР в том, что они нарушали суверенитет соседних небольших государств с целью получить стратегические преимущества.

Россия, по словам министра, расширяет свое региональное влияние путем гибридной войны, а также организует "злонамеренные кибероперации" против других государств. В числе неприемлемых методов Китая он назвал "кражу интеллектуальной собственности" и давление на другие государства экономическими способами в рамках плана "Один пояс - один путь".

Ранее 6 февраля вице-адмирал Военно-морских сил США Эндрю Льюис заявил, что Атлантический океан и восточное побережье страны небезопасны из-за активности российских подводных лодок, возросшей в последние годы.

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