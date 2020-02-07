Выпускницу ЕНУ с красным дипломом осудили неотработку гранта

Выпускница ЕНУ намерена продолжать отстаивать свои права в суде.

Бывшую студентку Евразийского университета в Нур-Султане осудили за неотработку гранта, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Теперь Регина Турдиева должна выплатить государству два с половиной миллиона тенге. По закону выпускники ВУЗа, которые учились бесплатно должны трудоустроиться по специальности и отработать не менее трех лет. Но помешала беременность. Теперь у девушки серьезные претензии к университету.

Регина Турдиева живет в Алматы. Сюда девушка переехала сразу после окончания столичного ВУЗа. По условиям договора с университетом она должна была трудоустроиться и еще три года отрабатывать грант. Но вместо этого решила выйти замуж и родить ребенка.

Я связываюсь с сотрудником, который курирует нашу группу, он говорит: представь свидетельство о рождении по мере поступления, и все. Ребеночек рождается, я сразу отправляю его, мне говорят, все, молодец, поздравляем тебя, отработка тебе не предстоит. Я удивилась. Однако через два месяца девушка удивилась вновь, когда ее пригласили в суд. Оказалось, что она должна была заранее предоставить в комиссию ВУЗа справки, но этого не сделала, - посетовала выпускница ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Регина Турдиева.

По словам зам. директора департамента по академическим вопросам ЕНУ Шолпан Ахметовой, выпускники предоставляют комиссии все документы, в данном случае подтверждающие, что выпускник стоит на учете по беременности.

В итоге в суде девушке сообщили, что она должна государству больше 2, 5 млн. тенге. За неотработку гранта. Плюс пеня.

Турдиева была направлена летом 2018 года в центр занятости Зерендинкого района Акмолинской области для постановки на учет в качестве безработной, о чем имеется соответствующая подпись ответчика, - сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

Однако на момент октября 2018 года Регина Турдиева в центре занятости не числится в качестве безработного. Девушка рассказывает, что решила ознакомиться с материалами дела в суде. Но в них нашла документ, который, по ее словам, она не подписывала. Это то самое направление в Центр занятости, где выпускница должна была встать на учет как безработная.

Справка написана от июля 18-го года, я физически не могла быть там. Моей подписи нет, она мне не принадлежит. Есть направление, написаны мои инициалы, и якобы моя подпись. Но мне оно абсолютно не принадлежит - ни от первой буквы, ни до последней подписи, - заявила Регина Турдиева.

В почерковедческой экспертизе девушке отказали и дали 10 дней, чтобы расплатиться. Срок истекает завтра. Новоиспеченная мама говорит, что сейчас копит деньги, но не для того, чтобы закрыть грант. Средства нужны на адвоката. Выпускница ЕНУ намерена продолжать отстаивать свои права в суде. Сейчас девушка выставила на продажу детскую кроватку.







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