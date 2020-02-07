Умер личный киллер Пабло Эскобара, подозреваемый в более 250 убийствах

Кроме того, полагается, что он спланировал убийство еще 2500 людей.

Джон Хайро Веласкес, личный киллер и помощник известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, скончался в Колумбии на 55-м году жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Причиной смерти стал рак пищевода, от которого он лечился с декабря 2019 года.

В мае 2018 года мужчину приговорили к тюремному заключению. Киллера по кличке Попай арестовали за соучастие в убийстве сотрудника газеты El Espectador, произошедшем еще в 1986 году.

Однако, считается, что Веласкес совершил намного больше убийств по заказу Пабло Эскобара: более 250. Кроме того, полагается, что он спланировал убийство еще 2500 людей.

В апреле 2017 году вышел фильм "История одного киллера", сюжет которого рассказывал о Джоне Хайро Веласкесе и его деятельности под крылом знаменитого наркобарона.

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