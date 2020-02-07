Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умер личный киллер Пабло Эскобара, подозреваемый в более 250 убийствах

Кроме того, полагается, что он спланировал убийство еще 2500 людей.

Фото : Историк7 февраля 2020, 01:10

Джон Хайро Веласкес, личный киллер и помощник известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, скончался в Колумбии на 55-м году жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Причиной смерти стал рак пищевода, от которого он лечился с декабря 2019 года.

В мае 2018 года мужчину приговорили к тюремному заключению. Киллера по кличке Попай арестовали за соучастие в убийстве сотрудника газеты El Espectador, произошедшем еще в 1986 году.

Однако, считается, что Веласкес совершил намного больше убийств по заказу Пабло Эскобара: более 250. Кроме того, полагается, что он спланировал убийство еще 2500 людей.

В апреле 2017 году вышел фильм "История одного киллера", сюжет которого рассказывал о Джоне Хайро Веласкесе и его деятельности под крылом знаменитого наркобарона.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты