Казахстан запретил экспорт медицинских масок в Китай

Кроме запрета прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей.

Выяснилось, что казахстанские бизнесмены воспользовались ситуацией и начали массово продавать запасы в Поднебесную, где сложился их дефицит, сообщает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Мы хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок. Они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей. В связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечить растущий спрос населения, - рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

В Минздраве подчеркнули, что носить маски нужно только при симптомах простуды. Если же их нет, для профилактики необходимо соблюдать личную гигиену и избегать общественных мест.

Напомнить об этом гражданам медики хотели в виде SMS-рассылки на телефоны. Однако сотовые операторы инициативу не поддержали.

Сейчас в больницах страны остаются 30 человек. Ни у кого из них коронавирус не обнаружили. Диагноз не подтвердился и у казахстанцев, которых эвакуировали из Уханя российским и узбекским самолетами. Сейчас они на карантине в Тюмени и Ташкенте.

Еще 83 человека, которых также из Уханя вывез казахстанский спецборт, остаются под наблюдением столичных врачей.

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