На "Первом канале" рассказали о связи Трампа со вспышкой коронавируса

Также не исключается, что США выработали "этническое биооружие".

В итоговой новостной программе "Время" в эфире федерального телеканала россиянам рассказали, что коронавирус 2019-nCoV, от которого умерли уже 563 человека, может быть американским биологическим оружием. Объяснение нашлось даже названию, сообщает zakon.kz со ссылкой на fontanka.ru

А теперь к другой стороне проблемы. Так сказать, к темной стороне. К конспирологии! На этот раз конспирология равна этимологии <...> Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите! Как он называется? К-о-р-о-н-а-вирус. Берем слово "корона". Оно в основе и идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны! Именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными, – такую версию озвучил глава информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов.

Видимо, понимая, что мысль, высказанная в эфире федерального канала может звучать несколько неожиданно, он добавил: "Полный бред, скажете вы, и я бы с вами согласился, если бы не Кирилл Брайнин с его материалом".

Далее на экране под тревожную музыку появляется название сюжета "Коронавирус конспирология". В нем Брайнин пять минут подводит зрителя к тому, что вирус может быть рукотворен. В ход идут сюжеты из Интернета, ссылки на ученых и приглашенные российские эксперты. "Специалисты из США с дипломатическим иммунитетом проводили опыты на людях, а в один день по неизвестным причинам умерли 24 человека", – повествуется о ранних экспериментах американцев.

О серьезности говорит и то, что опытами якобы заинтересовались российские военные. Также не исключается, что США выработали "этническое биооружие", хотя, как подчеркивает Брайнин, доказательств пока мало.

В конце сюжета журналист повторяет слова, которыми ролик анонсировал Кирилл Клейменов.

Стоит отметить, что из почти 40 минут "Времени" 5 февраля сразу несколько сюжетов были о коронавирусе. Теория о связи президента США с эпидемией появилась на 20-й минуте. Картинка из этого блока с Трампом, вирусом и короной была поставлена на preview выпуска, который выложен на YouTube-канале "Новости на Первом канале".

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