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Ликвидирован главарь "Аль-Каиды" в Йемене

Контртеррористическая операция была проведена по указанию президента США.

Фото : Pixabay7 февраля 2020, 06:32

Военные США ликвидировали главаря запрещенной в Казахстане террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене Касима ар-Рими, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По указанию президента США Дональда Трампа в Йемене была проведена контртеррористическая операция, в результате которой и был ликвидирован ар-Рими.

Его смерть еще больше разрушает "Аль-Каиду на Аравийском полуострове" и глобальное движение "Аль-Каида" и приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности, - сообщили в Белом доме.

В начале января США убили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которого Трамп называл террористом номер один в мире. Глава государства также отмечал, что Сулеймани был причастен к гибели миллионов человек и его смерть печалит людей не так сильно, как заявляют их лидеры.


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