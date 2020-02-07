ДНК свинины в говяжьей тушенке и кишечную палочку в твороге выявили в Мангистау

Лабораторные исследования показали несоответствие в 17 видах товаров.

Сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области выявили несоответствие требованиям технического регламента в ряде образцов продуктов питания и промышленной продукции, реализуемых в торговых точках региона, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

В январе текущего года специалисты взяли пробы продукции в 22 торговых точках со 184 образцов продуктов питания. Лабораторные исследования показали несоответствие в 17 видах товаров.

Из 20 проб мяса и мясной продукции в четырех выявлены нарушения требований. В продуктах, реализуемых магазином "Лидер" (ТОО "Идеал Маркет") в 1 микрорайоне Актау, обнаружена ДНК свинины. Это "Сосиски с говядиной" Саратовского комбината "Агротек", "Тушенка кусковая говяжья" АО "Орелпродукт" (Московская область), "Тушеное стерильное говяжье мясо высшего сорта" Курганского мясного комбината (Москва). Нарушения выявлены также в четырех из 24 видов молока и молочной продукции. В двух видах сладкого творога с изюмом, производимого Актауским ТОО "Millina Food Production Company Ltd", выявлены бактерии группы кишечных палочек. Во время внеплановой проверки на молочном заводе снято с производства 240 кг некачественной продукции, ответственные лица оштрафованы на сумму 304 865 тенге, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

В жанаозенских магазинах "Аян" и "Дарья" выявлена реализация просроченной полукопченой колбасы "Варшавская" и шестипроцентного молока "Петропавловское".

Нарушения не выявлены в 13 пробах, взятых с образцов детских игрушек.

По итогам мониторинга выдано три предписания, по результатам внеплановой проверки возбуждено одно административное дело, - отметили в пресс-службе департамента.

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