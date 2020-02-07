Запущенные с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на рабочую орбиту

Выведение аппаратов заняло 3,5 часа.

Все 34 британских спутника OneWeb успешно выведены на рабочую орбиту, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока "Фрегат". Они выведены на целевые орбиты, - говорится в сообщении Роскосмоса.

Выведение аппаратов происходило в течение 3,5 часов в девять этапов: во время первого отделились два спутника, далее - по четыре примерно через каждые 20 минут.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками стартовала в пятницу с площадки номер 31 космодрома Байконур. Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур. Изначально он должен был состояться в декабре 2019 года, однако его пришлось перенести, поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов.

До этого аппараты британской компании запускались только с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. Тогда на орбиту были выведены шесть аппаратов. Начало коммерческого использования группировки запланировано на 2020 год. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей Земли.

В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется запустить 21 ракету-носитель "Союз" с космическими аппаратами с космодромов Куру и Байконур. Контракт подразумевает опцион на пять дополнительных стартов.

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