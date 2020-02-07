На 11 участках автодорог закрыто движение

По всей республике работает 740 единиц техники.

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 11 участках автодорог, сообщает zakon.kz.

В ведено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Екатеринбург-Алматы" км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2,"Жезказган-Петропавловск" км. 377-569, уч. гр.Костанайской обл. – п.Знаменка.

3. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260 уч. гр. Костанайской обл.-п.Сурган.

4. "Щучинск-Зеренда" км. 0-80, уч. г.Щучинск-с.Зеренда.

5. "Кокшетау-Атбасар" км 107-184 п.Балкашино- г.Атбасар.

6. "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км. 0-92, уч. г.Кандыагаш-п.Эмба.

7."Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 447-941, уч. с.Малкелды-пов.на Бугаз.

8. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 108-232, уч. п.Аулиеколь -гр.Акмолинской обл.

9. "Жезказган-Петропавловск" км. 340-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

10."Екатеринбург-Алматы" км. 835-856, уч.п.Чистополье-гр.Акмолинской обл.

11."Тимирязево-Сарыколь-гр.Костанайской области" км. 0-31, уч. с.Тимирязево-гр.Костанайской области.





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