В Северной Корее представили "самый передовой" смартфон

Телефон оснащен современной технологией биометрической аутентификации с возможностью распознавания лица и голоса пользователя.

КНДР не слишком известна как производитель электронного оборудования, но в стране периодически разрабатываются различные гаджеты местных производителей, передает zakon.kz со ссылкой на 4pda.ru.

Недавно в сеть утекли подробности о новой модели северокорейского смартфона, предназначенного для внутреннего рынка. Инсайдеры также опубликовали качественные изображения, раскрывающие особенности дизайна устройства с экзотическим названием Kindalai 7.

Фотографии новинки демонстрируют предположительно бюджетную модель с каплевидным вырезом для селфи-датчика, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней крышке корпуса. По данным северокорейским СМИ, новинка разработана компанией Wanjingtai Information Technology, в штат которой входят "талантливые и первоклассные специалисты в сфере мобильного оборудования, разработки операционных систем, биометрических технологий и разработки игрового программного обеспечения".

По заявлению производителя, Kindalai 7 оснащен современной технологией биометрической аутентификации с возможностью распознавания лица и голоса пользователя.

Также заявлена функция виртуального ассистента, способного распознавать команды и осуществлять трансляцию речи в текст. Работает новинка под управлением фирменной операционной системы — по слухам, созданной на базе Google Android.

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