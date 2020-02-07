В Уральске подростка пытались продать за 100 000 тенге

Мама школьника хочет получить извинения.

Такое неприглядное объявление появилось в одной из социальных сетей пару недель назад, передает zakon.kz со ссылкой на tdk42.kz.

В поселке Круглоозерное (поселок городского типа в Западно-Казахстанской области) ученик 10-ого класса находится под давлением своих одноклассников. Его избивают, а полицейские, администрация школы и управление образования никаких мер не принимают.

Много раз моего сына избивали, отбирали деньги. Когда я все узнала, одноклассники сына пришли, вернули все деньги и просили не писать заявление в полицию, я не стала этого делать. Но когда ему сломали ребра я обратилась в прокуратуру, акимат и полицию. А потом появилась его фотография в интернете, было написано, что продается за 100 000 тенге. Разные комментарии были, кто-то предлагал продать его на органы. Разве так можно? Я этого не оставлю, каждый должен отвечать за свои действия, - говорит мама подростка Алтын Ахмедиярова.

Никаких мер по данному факту по словам женщины принято не было. Директор учебного заведения говорит, они пытались найти того, кто разместил объявление, но пока сделать этого не удалось. Не могут найти шутника и сотрудники полиции.

Гражданка Ахмедиярова обратилась к нам с заявлением о нанесении телесных повреждений ее сыну. Данный факт был рассмотрен Зачаганским отделом полиции, в деле не нашлось состава преступления, поэтому оно было закрыто. 25 января мама потерпевшего снова обратилась с другим заявлением. В нем было указано, что в социальной сети появилось объявление о продаже с фотографией ее сына. В этом деле не нашлось ничего криминального, поэтому оно тоже было закрыто, - сообщила пресс-секретарь УП Уральска Гуляман Исмагулова.

Прояснить ситуацию попытались даже ветераны органов внутренних дел. Они приехали в школу, встретились с директором. Сюда же пришел заместитель начальника Зачаганского отдела полиции, который заявил, что расследование будет продолжено. В курсе этой ситуации и руководство управления образования.

Мы провели собрание с директором школы, через 15 дней будут результаты, о которых мы сообщим родителям. В настоящее время ребенок школу посещает, - сказала главный специалист управления образования Уральска Жазира Рысказиева.

Мама ребенка говорит, она хочет, чтобы тот, кто так жестоко пошутил над ее сыном принес свои извинения. Полицейские пообещали, что продолжат расследование и обязательно вычислят автора публикации.

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