Строительство "дорогой" школы в Кызылординской области находится на контроле

На разработку проекта школы из районного бюджета выделено 14,8 млн тенге.

Новая школа, рассчитанная на 600 мест, строится для учащихся средней школы №169 имени Н.Илялетдинова в поселке Жанакорган, взамен аварийной, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии Nur Otan.

В 2018 году на разработку проекта школы из районного бюджета выделено 14,8 млн тенге. Выделен земельный участок под строительство здания школы по улице Б. Байкенжеева. В этой части районного центра проживает более 8000 тысяч жителей поселка.

Земельный участок полностью оснащен необходимой инфраструктурой и находится в непосредственной близости от средней школы № 169 имени Н.Илялетдинова.

Разработанная проектно-сметная документация в прошлом году получила положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость объекта составляет 2,5 млрд тенге. Из них, 2,4 млрд тенге на строительно-монтажные работы, 23,0 млн тенге – авторский надзор, 63,5 млн тенге – работы по техническому надзору, - отметили в партии.

Районный центр Жанакорган относится к сейсмической зоне, в связи с чем, в соответствии с правилами строительных норм 2.03-30 Республики Казахстан от 2017 года, а также на основании результатов инженерно-геологических изыскательных работ здание школы спроектировано из расчетной сейсмичности - 7 баллов. С учетом сейсмических требований объекта, на строительно-монтажные работы запланировано 450,0 млн тенге. Кроме того, учитывая высокий уровень грунтовых вод, в проектно-сметной документации заложено 600,0 млн тенге для приведения технологии строительства земельных работ в соответствие с действующими нормативными техническими требованиями. Вышеуказанное привело к обоснованному удорожанию проекта. Однако, на первом месте - безопасность детей.

Возникшие в ходе проектирования сомнения результатов геологических исследований, по заданию управления строительства, архитектуры и градостроительства, в октябре 2019 года были проведены повторно.

Результаты исследования совпали с ранее выданными результатами геологических исследований.

В прошлом году на строительно-монтажные работы данной школы из республиканского бюджета было выделено 500,0 млн.тенге, объявлен конкурс государственных закупок. В сентябре 2019 года начаты строительные работы данной школы.

На сегодняшний день строительство школы идет полным ходом. Качество строительно-монтажных работ находится на контроле областного филиала партии Nur Otan и соответствующих органов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!