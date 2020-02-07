Нигматулин: К работе над законопроектами надо шире привлекать общественность

Мажилисменам предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Мажилисменам предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это поправки в Договор о коллективной безопасности, в Устав ОДКБ, а также в Соглашение о правовом статусе ОДКБ.

Внесение изменений обусловлено, в частности, учреждением института партнёрства ОДКБ и усовершенствованием норм, регулирующих статус наблюдателя при ОДКБ. Кроме того, среди причин изменений - необходимость повышения социальной защищенности представителей государств-членов ОДКБ, занимающих должности заместителей Госсекретаря ОДКБ, а также конституционные изменения в Армении, которая входит в состав ОДКБ.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис. Это поправки по вопросам государственных закупок.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении парламентских слушаний на тему: «Совершенствование законодательных основ оказания юридической помощи».

В заключение Председатель Мажилиса акцентировал внимание на работе над законопроектами, находящимися в настоящее время в Палате.

Это, прежде всего, Экологический кодекс, который, как отметил Н.Нигматулин, вызывает большой интерес у общественности.

Комитет по вопросам экологии и природопользованию также приступил к работе над законопроектом по вопросам использования атомной энергии. Все мы знаем, что вопрос развития атомной энергетики является предметом острой дискуссии в нашем обществе, - добавил Спикер Мажилиса.

Кроме того, в законодательном портфеле мажилисменов и поправки по вопросам защиты прав потребителей, направленные на повышение эффективности мер по обеспечению граждан безопасными и качественными товарами, работами и услугами. На снижение административных барьеров, препятствующих конкуренции, направлен законопроект по вопросам улучшения бизнес-климата. Мажилисмены приступили к работе и над законопроектами по вопросам государственной службы, противодействия коррупции, а также племенного животноводства.

Все эти законопроекты касаются различных аспектов развития экономики и социальной сферы. Их принятие и реализация окажет влияние на все стороны жизни нашего общества. Поэтому работа над всеми этими законопроектами, как у нас и принято, должна вестись открыто, должна вестись в тесном взаимодействии с представителями неправительственных организаций, непарламентских партий, экспертных структур и общественных объединений. Прошу всех руководствоваться этими установками в дальнейшей работе над законопроектами, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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