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Нигматулин: К работе над законопроектами надо шире привлекать общественность

Мажилисменам предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Фото : пресс-служба Мажилиса7 февраля 2020, 11:29

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Мажилисменам предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это поправки в Договор о коллективной безопасности, в Устав ОДКБ, а также в Соглашение о правовом статусе ОДКБ.

Внесение изменений обусловлено, в частности, учреждением института партнёрства ОДКБ и усовершенствованием норм, регулирующих статус наблюдателя при ОДКБ. Кроме того, среди причин изменений - необходимость повышения социальной защищенности представителей государств-членов ОДКБ, занимающих должности заместителей Госсекретаря ОДКБ, а также конституционные изменения в Армении, которая входит в состав ОДКБ.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис. Это поправки по вопросам государственных закупок.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении парламентских слушаний на тему: «Совершенствование законодательных основ оказания юридической помощи».

В заключение Председатель Мажилиса акцентировал внимание на работе над законопроектами, находящимися в настоящее время в Палате.

Это, прежде всего, Экологический кодекс, который, как отметил Н.Нигматулин, вызывает большой интерес у общественности.

Комитет по вопросам экологии и природопользованию также приступил к работе над законопроектом по вопросам использования атомной энергии. Все мы знаем, что вопрос развития атомной энергетики является предметом острой дискуссии в нашем обществе, - добавил Спикер Мажилиса.

Кроме того, в законодательном портфеле мажилисменов и поправки по вопросам защиты прав потребителей, направленные на повышение эффективности мер по обеспечению граждан безопасными и качественными товарами, работами и услугами. На снижение административных барьеров, препятствующих конкуренции, направлен законопроект по вопросам улучшения бизнес-климата. Мажилисмены приступили к работе и над законопроектами по вопросам государственной службы, противодействия коррупции, а также племенного животноводства.

Все эти законопроекты касаются различных аспектов развития экономики и социальной сферы. Их принятие и реализация окажет влияние на все стороны жизни нашего общества. Поэтому работа над всеми этими законопроектами, как у нас и принято, должна вестись открыто, должна вестись в тесном взаимодействии с представителями неправительственных организаций, непарламентских партий, экспертных структур и общественных объединений. Прошу всех руководствоваться этими установками в дальнейшей работе над законопроектами, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.


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