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В Алматы в "Каталог уникальных зданий" отобрали 229 объектов

С октября 2019 года от жителей Алматы поступило 57 писем.

Фото : Алматыгенплан7 февраля 2020, 12:36

Управление городского планирования и урбанистики в рамках проекта расширения перечня памятников истории и культуры "Каталог уникальных зданий" отобрало 229 объектов. Накануне по этому поводу прошли общественные слушания, передает zakon.kz.

С октября 2019 года от жителей Алматы поступило 57 писем, в том числе проекты Archcode Almaty и "Исторический квартал". Также в число заявок входит перечень от Гульсаны Батаковой, охватывающей 673 объекта. 250 из них по центральной части принимаются во внимание и в настоящее время обрабатываются. 240 объектов относятся к периферийной зоне города и центрального планировочного района и требуют дополнительного времени для обработки на последующих этапах работы, - сообщили в управлении.

Всего экспертами предложено к взятию под охрану 229 объектов, в том числе 32 градостроительных комплекса. Из них в первую очередь – 12 объектов из списка Archcode Almaty и 37 домов Малой и Большой станицы по проекту "Исторический квартал".

Как отметили в управлении, работа по письмам горожан, болеющих за судьбу города, продолжается.

Напомним, в историческую центральную часть города Алматы входит наибольшее количество памятников градостроительства и архитектуры, истории и культуры местного и республиканского значения:

1. республиканского значения города Алматы – 31 объект (приказ минкультуры и спорта РК от 30 марта2015 года №119)
2. местного значения – 106 объекта, (постановление акимата г.Алматы от 10.10 2010 г. №4/480) в том числе:
3. археологии (поселение, курганный некрополь, курганы) – 10;
4. зданий – 61;
5. монументы, памятники – 35;

Ознакомиться с предложенными для сохранения градостроительными комплексами можно на карте:


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