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В Казахстане создан Совет по транспорту

В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли.

Фото : ПМ7 февраля 2020, 12:44

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено первое заседание Совета по транспорту, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала страны являются важнейшим направлением работы правительства. Транспортная отрасль выступает одним из драйверов экономического роста Казахстана и имеет большой потенциал развития. В этой связи решено создать Совет по транспорту, — сказал Мамин.

Глава правительства отметил, что транспортный сектор занимает 8,2% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы роста отрасли составили 5,1%, а число занятых работников превысило 640 тыс. чел.

Совет по транспорту будет рассматривать актуальные вопросы развития транспортной отрасли и транзитного потенциала РК, задачи по формированию регионального транспортно-логистического хаба, повышению мобильности населения, сокращению сроков доставки грузов по территории страны и др.

В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли РК.


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