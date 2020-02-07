Нур-Султан во власти непогоды

Соблюдайте меры предосторожности.

В столице Казахстана вновь бушует непогода, передает zakon.kz.

Фото: Роман Самофалов

В связи с ухудшением погодных условий 7 февраля занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены были отменены.

Согласно данным КЧС МВД РК, в Нур-Султане ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

27 января в Нур-Султане объявлен режим ЧС.

МВД РК настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. Комитет по чрезвычайным ситуациям просит не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать меры предосторожности

Кроме того, жители столицы недовольны очисткой города. В социальных сетях астанчане выражают свое недовольство.

Фото: Дина Ораз

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