Улыбчивый мужчина похищал ящики с пожертвованиями

Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

В Алматы задержан мужчина, присваивавший ящики для пожертвований, передает zakon.kz.

Молодой мужчина заходил в небольшие продуктовые магазины и, представляясь работником благотворительного фонда, забирал с сбой ящики, предназначенные для пожертвований.

Он действовал очень уверенно: заходил в магазины, улыбчиво здоровался, представляясь благотворителем. У продавцов не возникало и мысли о том, что кто-то может посягнуть на сборы, предназначенные для больных детей. Как выяснилось, эти деньги злоумышленник тратил на собственные нужды. На текущий момент доказано 4 преступных эпизода, совершенных этим человеком. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям в разрезе Алматы. На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы. В отношении него проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК - мошенничество, - рассказал заместитель начальника отдела полиции УП Турксибского района майор полиции Тимур Мулинов.

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