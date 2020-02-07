В судах с людьми должны работать коммуникабельные, вежливые специалисты - Наиль Ахметзакиров
Они должны быть готовы ответить на любые вопросы посетителей.
Выступая на расширенном совещании судей по итогам 2019 года, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов Наиль Ахметзакиров отметил изменения, происходящие в судах, сообщает zakon.kz.
Так, есть тренд примирения, цифровизация упростила доступ к правосудию, пилотные проекты повысили эффективность судопроизводства.
Помимо этого, как отметил руководитель департамента, в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" будет установлено цифровое оборудование в 1 400 залах судебных заседаний. Это позволит перевести ряд категорий дел на безбумажный формат, организовать беспроблемный переход к электронному судопроизводству, внедрить элементы искусственного интеллекта.
При поддержке Администрации Президента, Правительства и Парламента судебной системе выделены средства в соответствии с бюджетной заявкой на 2020-2022 годы. Так, будут построены новые три здания судов - облсуд в Таразе, пятисоставный в Сатпаеве и трехсоставный в Арыси, проведен капитальный ремонт Темиртауского горсуда и текущий – в 100 зданиях райсудов.
- Мало сделать ремонт и создать комфорт. Нужно, чтобы в судах работали коммуникабельные и вежливые специалисты, готовые ответить на любые вопросы, - подчеркну Ахметзакиров. - Повышая требования к ним, мы должны обеспечить адекватную оплату труда в зависимости от качества их работы и удовлетворенности пользователей судов.
По словам спикера, на эти цели уже предусмотрены средства.
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