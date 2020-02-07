"Самрук-Қазына" готовит управленцев нового поколения

Программа "Жас Өркен" - это инструмент формирования управленцев нового поколения с широким профессиональным кругозором.

В Фонде запущена ежегодная уникальная образовательная программа, позволяющая студентам пройти стажировку в группе компаний на протяжении 20 месяцев, получить профессиональный опыт и получить работу, сообщает корреспондент zakon.kz.

Программа "Жас Өркен" стартовала в 2017 году. За это время 16 студентов получили работу в группе компаний Фонда "Самрук-Қазына". С января этого компания объявила новый набор. Заявки принимаются на официальном сайте программы до 31 марта 2020 года.

Программа "Жас Өркен" - это инструмент формирования управленцев нового поколения с широким профессиональным кругозором. Для участия в программе не обязательно иметь опыт работы, что очень актуально для выпускников (в этом году заявки принимаются от бакалавров ( и магистров (1-2 курс) 2018,2019,2020 годов выпуска – от авт.) . Молодых специалистов ждет уникальный карьерный старт, обучение и работа в крупных индустриальных предприятиях страны. Особенность программы в том, что за каждым участником будет прикреплен наставник из числа руководителей портфельных компаний, - рассказала на пресс-конференции директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО ФНБ "Самрук-Қазына" Анар Мухамеджанова.

За время программы финалисты проходят ротации на разных предприятиях фонда по всему Казахстану продолжительностью 5 месяцев каждый. За это время молодые специалисты не только выполняют прямые рабочие обязанности, но и проходят обучение (личностное развитие, наращивание профессиональных компетенций).

- Зарплата молодых специалистов составляет 100 тыс. тенге. Но по итогам каждой ротации они проходят оценку. Пять лучших получают премии. Участникам компенсируется проезд и проживание. И самое важное – наставники вкладывают в них время, обучают, передают опыт, взращивают настоящих специалистов, - продолжила директор Корпоративного университета "Самрук-Қазына" Акмарал Кадырбаева.

Цель 5-месячных ротаций – дать вчерашним студентам возможность посмотреть на производство и выбранную профессию со всех сторон.

Например, если ты IT-шник, ты проходишь первые 5 месяцев допустим в "КЕГОК", в каком-нибудь из филиалов, потом ты едешь и эти же функции смотришь в рамках "КазМунайГаз" или "Объединенной химической компании". Таким образом, ребята формируют крепкий кругозор о своей профессии в рамках всех индустрий. Для нас важно, чтобы были ротации, чтобы они были разнообразные, но в рамках своей профессии. Таким образом, человек входит в новый коллектив, видит разные культуры, разные стили общения, руководства и так далее. Войти, начать какой-то новый проект и в течение 5 месяцев его закончить - это очень важно. Так человек находит себя. А найти призвание очень важно. В этом помогают наставники, которые передают не только профессиональный и жизненный опыт (к слову, наставники тоже проходят свой отбор и обучение), но и видят свою профессию с разных сторон, - пояснила Кадырбаева.

Кстати, специальность и факультет для участия в программе не имеет значения. Фонд рассматривает всех выпускников, желающих попробовать свои силы. Единственный критерий – год выпуска, наличие казахстанского гражданства, географическая мобильность (в силу того, чтобы каждые 5 месяцев участнику программы придется переезжать на новое место).

Конечно, есть неприменимые профессии в группе компаний Фонда. Это медицинские специальности, творческие и так далее. Однако, если выпускник хочет попробовать себя в другой сфере, он может подать заявку. Но, как правило, такие выпускники реально оценивают свои возможности. И пока у нас таких специалистов не было. Зато есть ряд выпускников (технические специальности – от авт.), которые учились на одну профессию, но во время ротации нашли свое призвание в другой сфере. Сейчас им это образование не мешает работать по новой профессии и они ее успешно осваивают. Так что у каждого есть шанс протестировать и свое призвание и намерение развиваться либо по той профессии, где ты получал образование, либо в другой, - рассказала Мухамеджанова.

Процесс отбора

С 1 января по 31 марта желающие могут заполнить формы регистрации на сайте, там же участники должны представить свое мотивационное эссе и решить онлайн кейс (бизнес задача, которую нужно решить за ограниченное время).

С 20 по 28 апреля пройдут очные туры, это тесты способности, где сотрудники Фонда проверяют навыки работы с вербальной числовой информацией. Третий тур – групповое упражнение. Здесь соискатели в группах решают бизнес задачи под наблюдением оценщиков.

С конца мая до 17 июля - индивидуальные туры. Это интервью по компетенциям, где отборочная комиссия разговаривает с каждым участником. Кроме того, соискателю дают еще одну задачу. Свое решение вчерашний студент должен будет презентовать комиссии.

- Самый важный тур – 5-й, когда собирается конкурсная комиссия (включает в себя ТОП-менеджеров Фонда и портфельных компаний), здесь у каждого участника появляется возможность представить себя, для них это очень волнительный момент, - добавила Кадырбаева.

При этом, она отметила, что программа "Жас Өркен" - бренд, который продвигает прозрачный отбор. На всех этапах участники обезличены, а потому комиссия и оценщики выбирая работы, не знают, кому они принадлежат.

- Сначала они регистрируются онлайн. Так что у всех работ появляются порядковые номера. И далее, оценщики не видят личные данные, а только этот номер, под которым участник зарегистрировался. Когда мы готовим документы на конкурсную комиссию, члены комиссии не знают имени и фамилии, есть только его порядковый номер. Личные данные раскрываются в последний день, - рассказала Кадырбаева.

При этом, последний этап транслируется онлайн. Так что все желающие могут посмотреть выступления кандидатов и оценить адекватность решения комиссии.

На этом этапе это выбор из 50-60 кандидатов. И сюда приглашаются представители всех портфельных компаний, и независимые наблюдатели. В прошлом году один был из иностранной компании и один из Агентства по госслужбе. Их задача состояла в том, чтобы обеспечивать единый подход ко всем кандидатам, - дополнила коллегу Анар Мухамеджанова.

Всего на данный момент в программе находится 70 человек. 16 из них – выпускники 2017 года и уже официально работают в Фонде. Сейчас к выпуску готовятся соискатели 2018 года. Те, кто поступил в программу в 2019 году закончили первую ротацию.

Люди, которые выпускаются, продолжают находятся в программе, мы отслеживаем их успехи и достижения. Во всех компаниях, где они работают, назначен один спонсор из числа высшего руководства, к которому они могут обратиться с вопросами. Для нас очень важно, чтобы эти ребята были успешными, поэтому они после выпуска еще какое-то время находятся в программе. Но могу сказать, что мы довольны успехами всех участников, - рассказала Кадырбаева.

В 2017 в Фонд было подано 500 заявок, из них отобрано 20 финалистов. В 2018 году из 800 заявок отобрались еще 20 финалистов. В 2019 году Фонд увеличил количество мест, и из более чем 4000 заявок было отобрано 30 финалистов. В этом году Фонд возьмет на обучение еще порядка 30 молодых специалистов.

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