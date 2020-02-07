Как повлияет перевод алматинской ТЭЦ-2 на газ на стоимость электричества

Алматинская ТЭЦ-2 сейчас работает на угле, из-за чего вносит свою лепту в загрязнение воздуха мегаполиса вместе с выхлопами от огромного количества личных автомобилей, ежедневно передвигающихся по городу.

Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы Болат Самбетов прокомментировал вопрос о влиянии работ по переводу ТЭЦ-2 на газ на плату за электричество и тепло для жителей Алматы, передает zakon.kz.

Это вопрос республиканского значения и акимата. Насколько я знаю, сейчас технико-экономическое обоснование в процессе у них готовится, в апреле, по-моему, должно быть готово. Там несколько у них, по-моему, вариантов. Где-то затраты больше, если они переводят на газ, или ставят теплопункты какие-то, тогда затраты, может быть, меньше. Предсказать, какой тариф, мы не можем, но скорее всего, однозначно, тариф пойдет в рост, потому что газ дороже (угля - Прим.Авт) в любом случае, - сообщил Болат Самбетов.

Он добавил, что Алматинские электрические станции, хозяева ТЭЦ-2, не обращались в Антимонопольный комитет с заявками о повышении тарифа из-за разработки ТЭО для перевода ТЭЦ-2 на газ.

Если будет решено, каким путем пойдут (в плане решения вопроса по загрязнению воздуха от ТЭЦ-2- Прим. Авт), мы уже тогда будем делать все обоснования, прогнозировать, что на каком уровне будет. В любом случае, это заранее будет, - сказал руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы Болат Самбетов

Добавим, что с 1 января 2020 года тариф на электроэнергию для физических лиц повысился на 4,6% - с 16,36 тг/кВтч до 17,12 тг/кВтч.

Тарифы АО "КазТрансГаз Аймак" на газоснабжение для алматинцев с нового года снижены с 29,63 тенге/м3 до 29,44 тенге/м3, путем снижения тарифа на транспортировку газа на 1,6%.

Алматинская ТЭЦ-2 сейчас работает на угле, из-за чего вносит свою лепту в загрязнение воздуха мегаполиса вместе с выхлопами от огромного количества личных автомобилей, ежедневно передвигающихся по городу. Для решения экологических проблем прорабатывается вопрос перевода ТЭЦ-2 на газ, либо установки современных фильтров.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!