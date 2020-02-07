Мошенничеств, связанных с переписью населения, в Алматы не было

Распространяемая информация об этом на самом деле не соответствует действительности.

Фото : habr.com

Полиция Алматы сообщила, что информация о мошенничествах посредством переписи населения фейковая, передает zakon.kz. Департамент полиции Алматы официально заявил, что в городе фактов мошенничества, совершенных неизвестными, которые обходят квартиры с целью переписи населения, не зарегистрировано. В целом таких сигналов и обращений от граждан тоже не было. Распространяемая в различных месенджерах информация об этом на самом деле не соответствует действительности. В этой связи призываем граждан руководствоваться сообщениями, полученных исключительно от государственных органов и не заниматься тиражированием сведений от сомнительных источников, путем "сарафанного радио", что в конечном итоге может служить поводом для необоснованной паники среди населения, - заключили в полиции Алматы.

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