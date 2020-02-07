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Чрезвычайная ситуация объявлена в Карагандинской области

Объявлена ЧС природного характера местного масштаба на территории поселков и сельских округов.

Фото : tumba.kz7 февраля 2020, 14:07

В нескольких поселках и сельских округах Карагандинской области объявлена ЧС, передает zakon.kz.

Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК, в связи со сложной метеорологической обстановкой (штормовой ветер, метель, осадки) сразу в нескольких населенных пунктах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Решением акима Осакаровского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба на территории поселков: Осакаровка, Молодежный и сельских округов: Сарыозек, Карагайлы, Сункар, Пионерский, Озерный, Николаевский, Тельманский, Кундуздинский.


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