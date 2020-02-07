Чрезвычайная ситуация объявлена в Карагандинской области
Объявлена ЧС природного характера местного масштаба на территории поселков и сельских округов.
Фото : tumba.kz7 февраля 2020, 14:07
В нескольких поселках и сельских округах Карагандинской области объявлена ЧС, передает zakon.kz.
Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК, в связи со сложной метеорологической обстановкой (штормовой ветер, метель, осадки) сразу в нескольких населенных пунктах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация.
Решением акима Осакаровского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба на территории поселков: Осакаровка, Молодежный и сельских округов: Сарыозек, Карагайлы, Сункар, Пионерский, Озерный, Николаевский, Тельманский, Кундуздинский.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006349-39dd7c542b9159b666aefe09656e9b48
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...