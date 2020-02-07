Звезда "Ширли-Мырли" попал в больницу с пневмонией

Ситуация не критическая.

Народный артист России, актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Ситуация не критическая, — сообщила его дочь Ника Гаркалина.

По данным РЕН ТВ, у 65-летнего актера появилась одышка во время отдыха у себя дома. После осмотра врачи приняли решение поместить его в стационар, диагностировав пневмонию.

Валерий Гаркалин - советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный педагог, народный артист Российской Федерации (2008), профессор РАТИ.

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