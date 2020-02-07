Какая погода ожидает астанчан на выходные 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить "112".

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что по данным РГП "Казгидромет" 7-9 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. 7, 9 февраля низовая метель, 7-8 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, 8 февраля порывы 23 м/с., сообщает zakon.kz.

ДЧС Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

Что делать при усилении ветра

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надёжном помещении. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Что делать во время метели



Если вы в здании:

• Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

• Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.

• Старайтесь не выходить в одиночку.

Если Вы в дороге:

• Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.

• При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

• В случае неисправности или при очень плохой видимости:

- остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Правила поведения при гололеде

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112"!, - говорится в сообщении ДЧС Нур-Султана.

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