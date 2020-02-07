Сколько медалей ожидают от Казахстана мировые аналитики на Олимпиаде-2020

За оставшееся время прогнозы будут корректироваться, появятся новые, тем более, что полный список спортсменов-участников Олимпиады-2020 станет известен только к началу Игр.

Менее, чем через полгода в Токио стартуют 32 Летние Олимпийские игры. Мировые аналитические агентства уже сейчас начали составлять прогнозы на итоги главных стартов четырехлетия. О том, сколько медалей по их расчетам выиграет Казахстан, в обзоре zakon.kz.

Аналитическое агентство спортивных данных из Нидерландов Gracenote Nielsen Company (до 2016 года известная как Infostrada-Sport) не первый год занимается прогнозами на результаты Олимпийских игр. И порой их вычисления оказываются верными. Например, они точно предсказали 1 бронзовую медаль сборной Казахстана на Зимней Олимпиаде-2018, но в своих прогнозах на Рио-2016 они промахнулись на 2 награды, пообещав нашей команде 19 медалей (на момент завершения Игр у казахстанской команды было 17 наград).

С учетом данных о результатах основных соревнований после Летних игр 2016 года и текущих результатов Gracenote прогнозирует, что Казахстан в Токио-2020 11 медалей, в том числе 1 золотую награду и займет 26 место по общему числу наград в неофициальном командном зачете.

Наибольшее количество медалей в Токио-2020, по данным расчетов Gracenote, достанется олимпийцам США (117 медалей, из них 47 золотых), на втором месте будут спортсмены Китая (87 медали, в том числе 43 золотые), а на третью строчку аналитики поставили команду России (всего 66 медалей, из них 25 золотых). Правда, тут же аналитики оговариваются, что если решение о недопуске России на Олимпиаду-2020 будет подтверждено в Спортивном арбитражном суде CAS, основное внимание будет уделено тому, сколько их спортсменов могут участвовать в соревнованиях под знаменем "официальные нейтральные спортсмены" или "олимпийские атлеты из России".

Прогноз олимпийских медалей от аналитического сайта olympicmedalspredictions.com основан на последних результатах, принимая во внимание их важность. Эксперты учли итоги лучших брендовых стартов года. Это Чемпионаты мира, Кубки мира и другие крупные соревнования.

На данный момент аналитическая система обещает олимпийцам Казахстана 12 медалей, в том числе 1 золото, а лидерами предстоящей Олимпиады-2020 также называют США, Китай и Россию.

Специализирующийся на спортивной аналитике сайт Вestsports опубликовал собственный прогнозы спортивных результатов на Олимпиаде-2020.

Прогнозы получены нашими экспертами с использованием собственных статистических моделей. Эти модели применяются в нашей обширной базе данных спортивных результатов с целью прогнозирования будущих результатов, - гласит пояснение к опубликованным данным.

Нашей команде эксперты Вestsports, в отличие от своих коллег, напророчили аж 13 медалей, правда, ни одной золотой награды.

Зато, команде США обещают тотальное лидерство на Играх-2020 (133 медали), вслед за ними, по расчетам Вestsports, расположатся Китай (89 медалей) и Япония (59 медалей).

За оставшееся время прогнозы будут корректироваться, появятся новые, тем более, что полный список спортсменов-участников Олимпиады-2020 станет известен только к началу Игр.

Добавим, что Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио.

Альберт Ахметов

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