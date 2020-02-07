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Задержан студент, который пырнул сокурсника ножом

Проводятся следственные действия.

Фото : ktk.kz7 февраля 2020, 15:20

В Актобе задержан студент, который пырнул сокурсника ножом, сообщает zakon.kz.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний студент 2 курса вышеуказанного учебного заведения.

Зарегистрировано уголовное дело по ст. 24-3, 99 ч.2 УК РК "Покушение на убийство". Орудие преступления – нож изъят, - говорится в сообщении ДП Актюбинской области.

Проводятся следственные действия.

Напомним, в приемную больницы с ножевым ранением его доставили на авто случайные люди. Пострадавшему экстренно сделали операцию. Врачи говорят, что он потерял 600 миллилитров крови. Но сегодня его уже перевели в палату. Состояние стабильное.


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