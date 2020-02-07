Генпрокуратура РК не нашла нарушений закона в "Кунделик"

Платные услуги в ней являются дополнительными, отметили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РК ответила на обращение депутатов партии "Ак жол" о работе системы "Кунделик" и ее платных услуг, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

Ответ надзорного органа опубликован на сайте мажилиса. Там сказано, что все платные услуги системы "Кунделик" являются дополнительными, и родители могут ими пользоваться и оплачивать по своему желанию.

В перечень платных услуг входят: сравнение оценок с другими учениками, рейтинги, прогнозы, анализ успеваемости ребенка в разрезе города, области, республики, SMS-оповещение, сервисы в мобильных приложениях.

Согласно пункту первому статьи 30 Конституции Республики Казахстан гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях.

Однако, как отметили в Генпрокуратуре, изучение системы и позиций всех заинтересованных органов показало, что платные услуги "Кунделик" не входят в систему государственных общеобязательных стандартов.

При таких обстоятельствах нарушений законодательства в связи с установлением в "Кунделик" платных услуг не усматривается. Указанные функции являются дополнительным сервисом, оплата за пользование взимается только с согласия родителей учеников. Подключение к платным функциям предоставляется также по желанию родителей, - заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что в перечень бесплатных услуг входят: посещаемость занятий, просмотр оценок учащегося, доступ к домашним заданиям, календарные планы уроков, комментарии учителей.

В ноябре 2019 года депутаты мажилиса возмутились наличием платных функций в электронной школьной системе "Кунделик". Они заявили, что на систему поступают жалобы как от родителей, так и от учителей.

Депутат Азат Перуашев подчеркнул, что среднее образование гарантировано в Конституции Казахстана и оно является бесплатным.

Депутат Куаныш Султанов также выразил мнение, что весь функционал системы "Кунделик" должен быть бесплатным.

С 1 сентября 2016 года в школах Казахстана запустили систему электронных журналов и дневников "Кунделик". Изначально проект был разработан российской компанией "Дневник.ру". Позже проект передали казахстанской компании "Күнделік".

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