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ФСБ задержала замначальника генштаба ВС России за мошенничество

Ему предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.

Фото : lh3.googleusercontent.co7 февраля 2020, 15:49

В Москве задержали заместителя начальника генштаба—начальника главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения, передает zakon.kz со ссылкой издание "Коммерсант".

По данным издания, генерал-полковник был задержан у себя дома и доставлен к следователю главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.

После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором ГВСУ СКР собирается ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца.

По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей (более 39 млрд тенге), дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова, - говорится в сообщении.


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