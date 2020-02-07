Найденные в Тобыле медотходы будут утилизированы

Полицейскими проводится работа по установлению их происхождения.

5 февраля в Тобыле недалеко от здания городского отдела полиции была обнаружена коробка, в которой находились медицинские отходы (системы). В целях предотвращения загрязнения внешней среды медицинскими отходами, обнаруженные системы (капельницы) были направлены в комнату хранения при центральной городской больнице Тобыла. В дальнейшем они будут утилизированы, сообщает zakon.kz.

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с Департаментом полиции области проводится работа по установлению их происхождения, по результатам которой, будут приняты соответствующие меры.

Для выяснения обстоятельств дела, сотрудники ОВД известили городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Тобыла, которыми было осмотрено содержимое коробки.

В ней было обнаружено 13 штук использованных медицинских систем для гемодиализа. Эти системы, предположительно, могут быть из одного из центров гемодиализа Костаная, которых насчитывается 6 на территории города. Никаких летучих или иных опасных веществ в коробке не обнаружено, - говорится в сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.









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