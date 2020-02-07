В Алматы студент продавал несуществующие раскрученные Instagram-аккаунты

Сейчас за подозреваемым насчитывается шесть аналогичных эпизодов.

В Алматы студент продавал аккаунты Instagram с накрученной аудиторией, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции Ауэзовского района, на самом деле подозреваемый, 2001 года рождения, не имел таких страниц и объявления выкладывал на площадке одного из популярных интернет - ресурсов. Установлено, что студент первого курса одного из вузов ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

Подозреваемый А. предлагал инста-страницы с большим количеством подписчиков. Его жертвами становились такие же студенты и частные предприниматели, которым нужно было продвигать с помощью интернета свой товар. Подозреваемый требовал внести предоплату за страницу в сумме от 10 до 100 тысяч тенге на свою карту. Взамен он должен был предоставить логин и пароль, чего естественно он не делал. После получения денег он блокировал "клиента" и продолжал дальше "торговать" несуществующими аккаунтами. Некоторые осторожные клиенты звонили ему на видеозвонок, чтобы увидеть продавца в лицо. Тот смело отвечал на звонки и лицемерно заверял их о своих "чистых" помыслах, - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК - мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц.

Сейчас за подозреваемым насчитывается шесть аналогичных эпизодов.

Количество потерпевших может оказаться намного больше, учитывая, что объявление было размещено в открытом доступе в сетях телекоммуникации. В этой связи, сообщаем, что граждане, пострадавшие от преступных деяний указанного лица, могут обратиться к нам по следующим телефонам: 8-707-515-47-35; 8-701-852-60-94, - добавил полковник Турсынбетов.

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