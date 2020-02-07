Курсы валют на выходные дни
Средневзвешенный курс доллара составил 378,31 тенге (+0,81).
Фото : bobrlife7 февраля 2020, 16:12
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 378,31 тенге (+0,81).
Средневзвешенный курс евро составил 416 тенге (+1,14), объем торгов 40 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9777 тенге (-0,0223), объем торгов7,5 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 377,9-379,3 тенге, евро – 415,9-417,9 тенге, рос.рубля – 5,99-6,05 тенге.
В торгах приняли участие 9 членов KASE.
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