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Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 378,31 тенге (+0,81).

Фото : bobrlife7 февраля 2020, 16:12

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,31 тенге (+0,81).

Средневзвешенный курс евро составил 416 тенге (+1,14), объем торгов 40 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9777 тенге (-0,0223), объем торгов7,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 377,9-379,3 тенге, евро – 415,9-417,9 тенге, рос.рубля – 5,99-6,05 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.


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