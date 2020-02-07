Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 378,31 тенге (+0,81).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,31 тенге (+0,81).

Средневзвешенный курс евро составил 416 тенге (+1,14), объем торгов 40 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9777 тенге (-0,0223), объем торгов7,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 377,9-379,3 тенге, евро – 415,9-417,9 тенге, рос.рубля – 5,99-6,05 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!