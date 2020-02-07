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Сборная Китая по гандболу отказалась от участия в квалификации ОИ-2020

Ее место заняла команда Казахстана.

Фото : olympic.kz7 февраля 2020, 16:13

Женская сборная Китая по гандболу отказалась от участия в квалификационном турнире Олимпийских игр-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Федерации гандбола России.

Сборная Китая должна была сыграть в одной подгруппе с командой России.

Сборная Китая отказалась от участия. Согласно результатам чемпионата Азии ее место займет Казахстан. Соответственно, обновилось и расписание турнира, - говорится в сообщении.

В гандбольном турнире Олимпийских игр примут участие 12 сборных. Шесть из них уже известны:

Япония (организатор);
Франция (чемпион Европы);
Бразилия (победитель Панамериканских игр);
Южная Корея (победитель азиатской квалификации);
Ангола (победитель африканской квалификации);
Нидерланды (чемпион мира).

Еще шесть команд будут отобраны по итогам квалификационных турниров. Путевки получат по две лучшие сборные каждой подгруппы.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.


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