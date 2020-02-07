КПО подписала трехсторонний Меморандум о сотрудничестве

Все программы пользуются большим спросом у населения.

6 февраля 2020 года в акимате Бурлинского района состоялось подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве (далее – Меморандум) между компанией КПО, Маслихатом и Акиматом Бурлинского района, передает zakon.kz.

Впервые Меморандум о сотрудничестве по созданию Консультативных Советов в Приуральном, Жарсуатском и Успеновском сельском округах Бурлинского района, расположенных вокруг Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, был подписан еще в 2005 году, и обновляется каждые пять лет после утверждения Программ по содействию развитию местного населения.

Целью указанного Меморандума является выполнение Программ КПО по содействию развитию местного населения. Указанные Программы направлены на поддержку социально незащищенных групп населения и получили большую поддержку среди местных жителей и органов власти Бурлинского района ЗКО.

Музафарова, начальник Отдела по работе с населением подчеркнула, что взаимодействие бизнеса, власти и общественности в рамках Меморандума о сотрудничестве способствует развитию долгосрочных отношений с местным населением и государственными органами.

Все программы пользуются большим спросом у населения и их необходимость продиктована временем, - отметил во время встречи аким Бурлинского района Сатканов М.М.

Также он поблагодарил КПО за проделанную и планируемую работу в сфере развития местных сообществ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!