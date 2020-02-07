Сагинтаев: Проблемные вопросы будем решать вместе

В ближайшее время акимы районов разработают трехлетние мастер-планы развития своих территорий.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил отчетную встречу акима Алатауского района, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Главными вопросами, беспокоящими жителей района, пока остаются отсутствие дорог, коммунальных сетей, благоустройство и озеленение территорий. Как рассказал аким Алатауского района Азамат Калдыбеков, обеспеченность жителей газоснабжением составляет 96%. В прошлом году было проложено 6,8 км газопровода в микрорайоне "Мадениет" и дачных массивах "Энергостроитель", "Теплоэнергетик". Предстоит газифицировать 1407 домов, из которых 976 частное жилье, 431 – дачи.

Обеспеченность сетями водоснабжения и канализации составляет 79 и 68 процентов соответственно. Прокладываются сети в микрорайонах "Акбулак", "АЗТМ", "Алгабас" общей протяженностью 107 км.

Район полностью обеспечен электросетями. Вместе с тем судом признаны бесхозными 157 км сетей и трансформаторных подстанций, из которых 143 км переданы на баланс компании "Алатау Жарык". Тем самым жители смогут оплачивать коммунальные услуги по общегородским тарифам.

В ходе отчетной встречи были озвучены также пожелания. В частности, эколог Тимур Елеусизов предложил помощь в благоустройстве скверов, а также отметил необходимость установки камер видеонаблюдения, так как хулиганы портят зеленые насаждения.

Отвечая на вопросы жителей Алатауского района, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что все проблемные вопросы будут решаться системно. Для этого в ближайшее время акимы районов разработают трехлетние мастер-планы развития своих территорий.

Эти "Дорожные карты" по улучшению инфраструктуры и решения других вопросов района будут разработаны при вашем активном участии. В соответствии с мастер-планом будет формироваться и распределяться бюджет города, - сказал Сагинтаев, отметив, что мнение жителей будет всегда в приоритете в работе акимата.

Уже после встречи, по просьбе жителя Жумагазы Есжанова, аким Алматы выехал на улицу Доспанова - угол ул. Сухамбаевой, где нет асфальта, разрушена арычная сеть и нет наружного освещения. Кроме того, требуется обрезка деревьев, ветки которых могут повредить линии электропередачи и связи. Бакытжан Сагинтаев поручил руководителям соответствующих управлений в соответствии с планами работ устранить указанные недостатки.

К слову, для оперативного реагирования на запросы в Алатауском районе открыт чат в мессенджере Whatsapp по номеру +7 700 300 20 97.

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