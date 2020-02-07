Казахстан не вводил запрет на вывоз медицинских масок

Все предприятия осуществляют производство в штатном режиме.

Запрет на вывоз медицинских масок с территории Казахстана не вводился. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Как отметили в МИИР, на сегодняшний день производят медицинские маски следующие отечественные предприятия: ТОО "Super-pharm" (Жамбылская область), ТОО "Dolce" (Алматинская область), ТОО "Mega Pharma" (город Шымкент), ТОО "Medical Active Group" (город Алматы).

Все предприятия осуществляют производство в штатном режиме.

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