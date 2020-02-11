Нурбанк дарит тепло казахстанцам

Акция "Дарим тепло" стартовала 4 февраля и будет проходить полмесяца.

Второй год подряд в Казахстане стартует социальная акция "Дарим тепло", организатором и инициатором которой выступило АО "Нурбанк", сообщает zakon.kz.

Цель данной социальной акции – оказывать поддержку работникам коммунальных дорожных служб в холодное время года, которые круглые сутки находятся на морозе, чистят заметенные снегом улицы, тротуары, дороги, трассы. Благодаря их работе, учащиеся, студенты и взрослые беспрепятственно ездят на учебу, на работу и обильные снегопады и бураны не парализовывают движение общественного транспорта и в целом жизнедеятельность городов. Поэтому это очень нужная, полезная акция, в ее рамках по разным регионам Казахстана курсируют кофемобили с опознавательными наклейками "Дарим тепло", с которых работников коммунальных дорожных служб угощают горячим чаем, кофе и свежей выпечкой.

В этом году акция стартовала 4 февраля в городах Нур-Султане, Караганде, Усть-Каменогорске и Костанае, а 6 февраля к ней присоединился Атырау, 7 февраля – южный мегаполис Алматы. Акция будет проходить полмесяца.

Данной акцией мы хотим привлечь внимание жителей городов к нелегкому труду работников дорожных служб, которые изо дня в день в самых сложных условиях, в любую погоду выходят на работу и делают город чище и краше, - говорит председатель правления АО "Нурбанк" (прим. Эльдар Сарсенов) - Важно помнить об этом, быть благодарными и ценить такой нелегкий труд. Учитывая сложные погодные условия на севере страны, можно сказать, что наша акция как нельзя кстати. Мы не должны оставаться в стороне, а по возможности должны оказывать поддержку этим работникам. Призываем всех присоединиться к нашей акции, ведь только вместе мы сила.

Напоминаем, в прошлом году акция "Дарим тепло" прошла в семи городах страны - Алматы, Астане, Павлодаре, Костанае, Петропавловске, Кокшетау, Таразе. Мероприятие получило широкую огласку и его поддержали многие казахстанцы.

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