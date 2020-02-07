Лошади, соғым, тысяча долларов - что предлагают за помощь при сдаче ЕНТ

Об этом Дидар Смагулов рассказал на встрече с Антикоррупционной службой.

Глава Национального центра тестирования Дидар Смагулов рассказал, что за восемь месяцев работы было очень много предложений за помощь на ЕНТ, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

К сожалению, были случаи, когда мне предлагали вознаграждение за помощь в сдаче ЕНТ. Пытались сделать перевод на карточку Kaspi. Предлагали скот, лошадей, соғым. Есть некоторые граждане, которые находили мой личный номер и писали мне с предложением договориться, - рассказал Дидар Смагулов.

Самой большой предлагаемой взяткой была тысяча долларов за один балл на ЕНТ, от которой Дидар Смагулов отказался, в отличии от своего предшественника.

В мае 2019 года Антикоррупционная служба задержала бывшего руководителя Центра национального тестирования при получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry стоимостью свыше 9 миллионов тенге. Взамен тот обещал лоббирование интересов при проведении государственных закупок. В ноябре 2019 года он был осужден на 3,5 года лишения свободы.

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