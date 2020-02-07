Отменено решение земельной комиссии в Кегенском районе Алматинской области

Выявлен ряд нарушений, в том числе подтверждены факты участия в конкурсе близких родственников и самих членов земельной комиссии.

В Кегенском районе Алматинской области была проведена проверка в целях рассмотрения обращения жителей сел Туюк и Каркара района, выразивших несогласие с решением районной земельной комиссии по предоставлению земельных участков. Результаты проверки сообщил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Алматинской области Аскар Жолдогутов, сообщает zakon.kz.

Он рассказал, что проверкой установлены следующие факты:

Согласно решению маслихата Кегенского района №18-66 от 5 апреля 2019 года «Об утверждении состава земельной комиссии» в составе комиссии числятся 11 членов, однако в проведенном 27 января 2020 года заседании комиссии участвовало 10 членов, что является нарушением статьи 43 Земельного кодекса РК, то есть количество членов земельной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 человек. По результатам проведенного заседания земельной комиссии составлен протокол №1, в котором отсутствовали фамилии и подписи акимов сельских округов. В нарушение пункта 21 Правил организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства секретарем земельной комиссии Чалгинбаевым Б. не составлен протокол вскрытия конвертов с заявками, – рассказал Аскар Жолдогутов.

Он добавил, что также подтверждены факты участия в конкурсе близких родственников и самих членов земельной комиссии. Так, победитель по лоту №1 Суатаев Ж.К. является членом земельной комисии, по лоту № 15 Молдабаев С. – приходится отцом члену комиссии, акиму Каркаринского сельского округа Молдабаеву Б.С., по лоту №54 Токушева Э. – супругой главного специалиста акимата Туюкского сельского округа Желденбаева Е., участвовавшего в конкурсе вместо акима Туюкского сельского округа.

По словам Аскара Жолдогутова, по итогам проверки акиму Кегенского района Талгату Байедилову в срок до 14 февраля 2020 года поручено выполнить ряд требований.

В первую очередь поручено отменить протокол № 1 о результатах заседания земельной комиссии по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. Также необходимо утвердить новый состав земельной комиссии в соответствии со статьей 43 Земельного кодекса РК, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение норм Земельного законодательства РК и впредь неукоснительно соблюдать требования земельного законодательства РК при организации конкурсов, аукционов по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Напомним, ранее в СМИ была распространена информация о том, что жители двух сел Кегенского района Алматинской области выразили несогласие с решением районной земельной комисии по предоставлению земельных участков.

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