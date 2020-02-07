Миллион долларов бандеролью обещала мошенница казахстанке

Женщина переслала мошенникам 2,5 миллиона тенге.

Жительница Костаная стала жертвой необычного интернет-мошенничества, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В октябре прошлого года женщина подружилась в Facebook с жительницей Великобритании, которая, по крайней мере, так представилась. Иностранка рассказала о смерти мужа миллионера, который был уроженцем Казахстана, о своей болезни и последней воле супруга - помочь детям из Казахстана, так как своих в семье не было.

Мужчина завещал раздать миллион долларов в детские дома. Эта история очень тронула жительницу Костаная и она решила помочь. Интернет-подруга сообщила ей, что для того, чтобы перевести миллион долларов безналом, нужно оплатить серьезную комиссию. И, чтобы не отнимать деньги у детей, предложила переслать всю сумму бандеролью. А казахстанка только должна была забрать посылку.

Через два дня потерпевшей позвонили с заграничного номера и сообщили, что миллион уже близко. Но за дальнейшую пересылку необходимо заплатить 800 евро. Через еще некоторое время сообщили, что необходимо еще 5 тысяч долларов для антикоррупционной экспертизы. В результате женщина переслала мошенникам 2,5 миллиона тенге.

На третью просьбу о пересылке денег она обратилась в полицию. Но в Facebook подруга ее уже заблокировала, заграничный номер был отключен.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье “Мошенничество” в особо крупном размере. В настоящее время по делу сделаны запросы в банки, для того чтобы отследить получателя платежа. Расследование осложняется тем, что полиции приходится делать запросы в различные банки, в том числе и Western Union – международную платежную систему. По делу работает специальная следственная группа, которая занимается раскрытием таких преступлений.

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