40 слотов на Чемпионат мира Ironman 70.3 St. George, Utah

Возможность квалифицироваться на эту гонку получат и участники предстоящего BI Group Ironman 70.3 Astana 2020, который состоится 23 августа этого года.

Именно такое количество слотов на Чемпионат мира Ironman 70.3 Сент- Джордж, штат Юта будет разыграно на BI Group Ironman 70.3 Astana в августе этого года. Возможность попасть на чемпионат мира по "половинкам" представляется далеко не каждому: ежегодно в отборочных гонках принимает участие более 200 000 тысяч атлетов, а право на участие в чемпионате получают всего лишь 5000.

Гонки на полу железной дистанции проводятся более 100 раз в год, а полные – не больше 50, но не смотря на такую популярность, чемпионаты мира по половинкам начали проводиться сравнительно недавно. Идейным вдохновителем и организатором этого чемпионата стал Генеральный директор Ironman Бен Фертинг, который уже давно вынашивал идею создания еще одного испытания для атлетов категории "Elite". Так, первый Ironman 70.3 Championship состоялся 11 ноября 2006 года в США, а точнее в Клируотере, штат Флорида, который находился в 20 милях от штаб-квартиры Ironman в Тампе. Удобство расположения и отличные погодные условия позволили проводить Чемпионат в США и на протяжении последующих четырех лет.

За это время соревнование значительно выросло как в популярности, так и в количестве атлетов, поэтому в 2010 году организаторы решают сменить локацию чемпионата на штат Невада и сдвинуть сроки проведения на сентябрь.

Спустя еще четыре года, стремясь отразить глобальный характер соревнований, руководство Ironman приняло решение ежегодно менять место проведения Чемпионата и проводить его на разных континентах. Ещё одной отличительной особенностью этих чемпионатов стало проведение раздельных стартов для женщин и мужчин в разные дни выходных. Так первый "глобальный" Ironman 70.3 World Championship состоялся в 2015 году в Европе, в горах Австрии, затем перешел в Океанию - на пляж Саншайн коаст в Квинсленде, Австралия.

Впервые после ротации в 2017 году чемпионат возвращается в США, но уже в штат Чаттануга. Чемпионат 2018 года прошёл в Южной Африке, в бухте Нельсона Манделы.

Прошлогодний чемпионат вновь вернулся в Европу, Ницца встретила героев своими особенностями на вело этапе.

Чемпионат 2020 года пройдет на родине птиц колибри в Новой Зеландии, на берегу озера Таупо. Для любого триатлета возможность попасть на чемпионат — это уже награда, ведь участие на гонке такого уровня оставляет совершенно иные эмоции. Казахстанцы которым удалось получить слоты на гонке BI Group Ironman 70.3 Astana 2019 продолжают подготовку и ждут новых участников из числа соотечественников на старт Ironman 70.3 World Championship в Новой Зеландии!

А вот чемпионат мира 2021 года вновь примет США, но уже в штате Юта, Сент-Джордж, маршрут которого считается одним из самых сложных в мире по причине жары, ветра и сложного вело этапа. Возможность квалифицироваться на эту гонку получат и участники предстоящего BI Group Ironman 70.3 Astana 2020, который состоится 23 августа этого года.

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