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В Правительстве подвели промежуточные итоги реализации Послания Президента

Министр национальной экономики доложил, что из 64 закрепленных за Правительством пунктов ОНП выполнены 34, остальные – на исполнении.

Фото : premierminister.kz7 февраля 2020, 18:42

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу исполнения Общенационального плана мер (ОНП) по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр национальной экономики Руслан Даленов доложил, что из 64 закрепленных за Правительством пунктов ОНП выполнены 34, остальные – на исполнении.

О ходе реализации мероприятий ОНП доложили министры информации и общественного развития Даурен Абаев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства — Сапархан Омаров, а также первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов и заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

Особое внимание обращено на пункты ОНП по повышению объемов привлечения инвестиций, совершенствованию инвестиционного климата и стимулированию экспорта, проведению реформы государственного управления, в том числе оптимизации численности госслужащих и работников квазигоссектора, модернизации налоговой системы.

Глава Правительства поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение всех пунктов Общенационального плана мер по реализации Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.


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