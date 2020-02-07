О чем говорят Лукашенко и Путин

В Сети появилось видео совместного обеда Путина и Лукашенко.

В российском Сочи проходят переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча состоялась на фоне легкого похолодания отношений между двумя странами из-за поставок энергоресурсов, более того, часть российской делегации пока не может прилететь в Сочи из-за плохой погоды, передает zakon.kz.

Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор, - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Глава Беларуси сообщил, что лидеры двух стран сделают паузу и продолжат переговоры в расширенном составе после прибытия остальных членов российской делегации.

У нас в программе есть и другие вопросы. Когда приедут члены российской делегации сюда (небо якобы уже прояснилось), тогда мы и продолжим наш разговор. А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать, - резюмировал он.

В Сети появилось видео совместного обеда Путина и Лукашенко.

Путин и Лукашенко за обедом. На столе каша, овощи.



Президенты России и Белоруссии проводят встречу в Сочи. Обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе поставок нефти pic.twitter.com/NjhX4LcnCq — RT на русском (@RT_russian) February 7, 2020

Обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе поставок нефти, - гласит подпись.

Получится ли двум президентам решить назревшие проблемы, станет известно позже. Переговоры продолжаются.

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