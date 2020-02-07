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Подозреваемых в скотокрадстве задержали в Алматинской области

К скотокрадам ужесточили наказание.

Фото : Pixabay7 февраля 2020, 18:56

Двоих подозреваемых в скотокрадстве задержали в Алматинской области, передает zakon.kz.

В полиции области напомнили, что в Уголовный кодекс введена в действие дополнительная статья 188-1, "Скотокрадство", ужесточающая наказание.

Так, ранее ответственность за кражу скота наступала по ст. 188 "Кража", наряду с обычными кражами чужого имущества. Новая статья значительно усилила ответственность скотокрадов. Хищение чужого скота теперь наказывается лишением свободы от 3 до 12 лет, с конфискацией имущества.

Буквально на днях в Илийском и Балхашском районах были задержаны скотокрады: 40- летний житель Талгарского района и 39-летний гражданин республики Узбекистан, подозреваемые в краже трех лошадей. Сейчас они находятся под стражей, - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Спикер отметил, что по сравнению с прошлым годом количество кражи скота уменьшилось на - 37,4%. Только в январе этого года "по горячим следам" было раскрыто 40 аналогичных преступлений. Разоблачены четыре преступные группы. Истинным владельцам в результате оперативных и следственных мероприятий возвращены 106 голов скота. Сумма возмещенного ущерба составила 7,7 млн тенге.


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